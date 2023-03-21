СК возбудил дело против блогера Митрошиной по уклонению от уплаты налогов на 120 млн руб

Фото: телеграм-канал "матерь бложья (и кошачья)"

Столичный Следственный комитет возбудил дело против блогера Александры Митрошиной по уклонению от уплаты налогов на сумму 120 миллионов рублей. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале СК по Москве.

В ведомстве отметили, что СК расследует уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 198 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов с физического лица").

Следствие установило, что Митрошина в период с октября 2020 по май 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем (ИП), применяла упрощенную систему налогообложения. После получения доходов от продажи курсов по образованию в существенно большем размере, чем допустимый лимит, блогер не стала переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ. Митрошина использовала аффилированные и контролируемые ею ИП.

"Таким образом со своего расчетного счета в целях сокрытия дохода организовала поступление денежных средств от предпринимательской деятельности напрямую на вышеуказанные ИП. Тем самым Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 120 миллионов рублей", – отметили в ведомстве.

В рамках расследования этого дела следствие совместно с сотрудниками ГУЭБ и ПК МВД провели обыски по месту регистрации блогера. Также обыски были осуществлены по местам регистрации других лиц, которые могут быть причастны к данному преступлению.

В ведомстве добавили, что следствие в настоящее время проводит необходимые оперативно-разыскные мероприятия для установления причастности Митрошиной и других лиц к совершению иных экономических преступлений.

Ранее сообщалось, что блогеры Валерия и Артем Чекалины стали фигурантами дела о неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Согласно версии следствия, блогерша использовала упрощенную схему налогообложения с годовым доходом более 150 миллионов рублей.

Позже Следственный комитет по Москве возбудил второе уголовное дело в отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных. Расследуется дело о легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.



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