Юрист рассказал, что грозит блогеру Чекалиной по делу о неуплате налогов

Фото: телеграм-канал "Следком"

Блогеру Валерии Чекалиной может грозить крупный штраф и даже лишение свободы по делу об уклонении от уплаты налогов, однако при определенных условиях она может избежать уголовной ответственности. Об этом в беседе с RT рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он пояснил, что грань между оптимизацией налогов и уклонением от их уплаты достаточно тонкая. В случае с Чекалиной речь идет о незаконном дроблении бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов, поскольку та вовлекла в обман своих родственников и выводила средства с помощью их счетов, открытых через ИП.

По словам Соловьева, действия Чекалиной квалифицируются как неуплата налогов в особо крупном размере, а потому ей грозит штраф в размере 200–500 тысяч рублей или в размере дохода за период от 18 месяцев до трех лет, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.

Тем не менее блогер может избежать уголовной ответственности, если совершила данное преступление впервые. Для этого ей потребуется возместить ущерб, а также оплатить все штрафы и пени.

Ранее во вторник столичный СК сообщил, что супруги Валерия и Артем Чекалины стали фигурантами уголовного дела о неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей.

По версии следствия, Чекалина применяла упрощенную систему налогообложения, которая допускала лимит доходов в 150 миллионов рублей, однако, заработав на фитнес-марафонах сумму, превышающую этот лимит, она обратилась за помощью мужа и других родственников.

В доме блогеров прошли обыски. В настоящее время расследование дела продолжается. Обвинение супругам еще не предъявлено.



Блогеры Чекалины будут находиться под подпиской о невыезде за неуплату налогов

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