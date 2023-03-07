Адвокат Чекалиных сообщил, что блогерам еще не предъявили обвинение за неуплату налогов

Фото: телеграм-канал "Следком"

Адвокат блогеров Валерии и Артема Чекалиных сообщил, что блогерам еще не предъявили обвинение по уголовному делу о неуплате налогов на 300 миллионов рублей. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Обвинение не предъявлено. Расследуется уголовное дело в отношении неопределенного круга лиц", – сообщил адвокат, подчеркнув, что в этом случае блогерам не грозит наказание.

При этом, как сообщил изданию адвокат Александр Добровинский, блогерша все же может получить уголовное наказание, причем с лишением свободы до 6 лет.

"Предполагаю, что в данном деле обвинение будет строиться на уклонении от уплаты налогов с пособничеством группы лиц по так называемому предварительному сговору. И тут сроки могут быть разные, например "лидеру" этой группы и идейному вдохновителю может грозить до 6 лет лишения свободы", – пояснил юрист.

Вместе с тем Добровинский добавил, что суды чаще всего идут навстречу представителям налоговой службы, а не адвокатам. Несмотря на способности стороны защиты оправдать своих подопечных, сторона обвинения может "продавить" свою позицию в суде, считает эксперт.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, семья Чекалиных будет находиться под подпиской о невыезде на период расследования дела.

По данным следствия, Валерия Чекалина, являясь индивидуальным предпринимателем, с июля 2020 года по июль 2022 года применяла упрощенную систему налогообложения, которая допускала лимит доходов в 150 миллионов рублей. После получения дохода от оказания услуг по реализации фитнес-марафонов на сумму гораздо больше положенной она отказалась от уплаты налогов в соответствии с НДС и НДФЛ.

По месту жительства блогеров был проведен обыск. Сейчас следователи выясняют обстоятельства дела, направленные на установление причастности фигурантов и их пособников к совершению других экономических преступлений.



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