Милохин назвал стоимость аренды квартиры в Москве, где устроил беспорядок

Фото: youtube.com/LABELCOM

Блогер Даня Милохин рассказал, за сколько снимал квартиру в Москве, где устроил беспорядок. Об этом сообщает газета Starhit.

Грязную посуду, разбросанные вещи и странные пятна на постельном белье в квартире, которую снимал Милохин вместе с блогером Некоглаем (Николай Лебедев), заметил комик Гурам Амарян, когда посетил жилье в рамках YouTube-шоу "По хатам". Тогда он в шутку предположил, что юноши приютили у себя дома "какого-то бомжа".

"Что это такое? Почему такая подушка? Что делаете с ней? Вы здесь всей комнатой попу вытираете? Говорят, нельзя в одежде и обуви на кровать ложиться. Сюда даже в одежде нельзя, потому что все в говне будет. Как вы здесь спите?" – вопрошал юморист.

Милохин поведал, что платил за эту квартиру 210 тысяч рублей в месяц. При этом блогер подчеркнул, что какое-то время хотел купить собственное жилье, но передумал после приобретения недвижимости Аней Покров.

Ранее Некоглай заявил, что неизвестные похитили около 50 тысяч долларов из его квартиры на Смоленском бульваре. Заявление о пропаже денег поступило 3 мая.

В МВД рассказали, что дубликаты ключей от квартиры имел квартирант. Тогда по факту произошедшего правоохранители организовали проверку.



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