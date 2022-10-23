Эксперт разоблачил поедающего сырое мясо американского фитнес-блогера

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, почему не стоит доверять американскому фитнес-эксперту под псевдонимом Liver King, который ради мощного телосложения якобы ест сырое мясо и обходится без занятий в тренажерном зале.



Фото: YouTube/Liver King

Мы живем в мире социальных сетей с большим количеством блогеров, разного рода псевдоэкспертов и фриков. Их задача – всеми возможными способами привлечь к себе внимание, чтобы набрать аудиторию и продать ей тот или иной товар. И некоторые в погоне за хайпом идут на столь нетривиальные шаги, что это не может не вызвать большой интерес.

Одним из таких стал фитнес-эксперт Брайан Джонсон, который больше известен поклонникам под псевдонимом Король Печени (Liver King). Пользователи Сети уже нарекли его "американским викингом". Чем же он так прославился?

Во-первых, подходом к тренировкам. Джонсон утверждает, что фитнес-клубы и современное оборудование для хорошей физической формы не нужны: достаточно обычных кирпичей, топора, цепей или гирь. Тренировки при помощи подручных средств, судя по фото и видео, он проводит исключительно на свежем воздухе. Во-вторых, Джонсон обратил на себя внимание образом жизни. Он живет на собственной ферме возле леса, где разводит кур и скот. Семью называет не иначе как "племя", в детях воспитывает свое твердое убеждение – нужно быть ближе к природе.

При этом главная особенность Джонсона – все продукты он ест в сыром виде: мясо, рыбу, печень и так далее. Неудивительно, почему Liver King привлекает столько внимания пользователей интернета. Но почему американцу нельзя доверять и стоит держаться от его рекомендаций как можно дальше? Давайте разберемся.



Фото: youtube/Liver King

Как человека с профильным образованием, проработавшего в фитнес-индустрии практически двадцать лет, меня смутила физическая форма "викинга". Только посмотрите: мышцы как у профессионального бодибилдера, с четкими грамотно проработанными пропорциями. Джонсон не напоминает пещерного человека, который и без атлетического телосложения обладал недюжинной силой. Такого результата можно добиться только с помощью специализированных упражнений и нагрузок. Для меня абсолютно очевидно, что в доме у Джонсона есть полноценный тренажерный зал.

Второе – размер его мускулатуры. Как ни тренируйся, человек от природы не способен нарастить такие мышцы. Столь большой массе, как у Джонсона, позавидовал бы сам Шварценеггер, который профессионально занимался бодибилдингом. И, как известно, этот спорт невозможен без применения специальных препаратов. Другими словами, Джонсон регулярно употребляет допинг. О чем, естественно, никому не рассказывает, по крайней мере в социальных сетях.

Внимательно разберем рацион питания Джонсона. По его словам, продукты в сыром виде сохраняют в себе все полезные вещества. Якобы так они лучше усваиваются в организме, благодаря чему мышцы после тренировок прекрасно восстанавливаются и растут.



Фото: youtube/Liver King

Ест ли Джонсон сырое мясо на самом деле или нет, мне неизвестно. Но знаю одно: употребление термически необработанных продуктов не только негативно сказывается на их усвоении (мышечные волокна сложно ферментировать в сыром виде), но и существенно повышает риски серьезных проблем со здоровьем.

Может случиться все – от расстройства пищеварения до попадания в организм таких паразитов, как бычий цепень, свиной цепень и кошачья двуустка. Все это может привести к последствиям вплоть до летального исхода. Также Джонсон рискует, употребляя сырые яйца. Это грозит такой острой кишечной инфекцией, как сальмонеллез.

Тогда возникает вопрос: в чем смысл всего того, что делает Джонсон, и зачем это нужно?

Все просто: таким экстравагантным способом отдалившийся от современного мира "викинг" развивает свои социальные сети, с помощью которых за большие деньги продает собственные фитнес-продукты. Он создает яркую картинку, пропитанную лицемерием, откровенно опасными для здоровья методиками и советами. Если кого-то и заинтересовала персона Джонсона, наблюдать за ним можно только в формате реалити-шоу. Пользоваться его рекомендациями и методиками ни в коме случае нельзя.

Берегите себя.

