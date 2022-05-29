Эксперт рассказал, чем опасен фитнес

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, чем может быть опасен фитнес и на что нужно обязательно обращать внимание перед началом занятий.



Современный фитнес стоит особняком от профессионального спорта, хотя многие до сих пор смешивают эти понятия (а разница между ними такая же, как, например, между маляром и художником).

Спорт подразумевает регулярные и интенсивные нагрузки с целью выступления на соревнованиях и получения званий. Фитнес – это умеренные нагрузки для поддержания здоровья и улучшения фигуры в целом.

Но можно ли тогда утверждать, что заниматься фитнесом полностью безопасно? Давайте разбираться.

Тренажерный зал

Это обязательная составляющая любого фитнес-клуба, ведь ни один вид групповых занятий не дает возможность настолько качественно проработать ту или иную мышечную группу и "построить" действительно достойную фигуру. Но именно тренажерный зал и является лидером по количеству травм, в первую очередь – спины.

Приседания со штангой, разные виды становых тяг, жимы отягощения (гантели, штанги) вверх без упора для спины и многие другие упражнения могут причинить серьезный вред. Межпозвонковые протрузии или грыжи – частое следствие их выполнения. Причин здесь может быть несколько: от неверно подобранной нагрузки до грубого нарушения техники. Более того, есть люди, которым в принципе нельзя выполнять данные упражнения из-за приобретенных ранее проблем со спиной.

Вторыми по популярности идут травмы плечевых и коленных суставов. Причины все те же: нарушение техники выполнения и неправильно подобранный вес или режим работы.

Кардио

Опасность может подстерегать и в кардиозоне. Особенно это касается людей с избытком веса тела, ранее полученными травмами суставов и позвоночника, а также страдающих гипертонией.

Если в качестве тренажера выбрать беговую дорожку, то при избыточном весе легко можно получить травму голеностопного, коленного или тазобедренного сустава, а также непосредственно позвоночника (особенно при попытке бегать, а не ходить). Для людей с повышенным артериальным давлением некорректно подобранные тренажер и нагрузка, которая должна даваться строго с учетом рекомендаций врача, могут обернуться и приступом. К сожалению, бывают случаи, когда человек с гипертонической болезнью погибал во время занятий именно в кардиозоне.

Групповые уроки

Что касается групповых занятий, то здесь тоже есть на что обратить внимание. Силовые классы, как и тренировки в тренажерном зале, имеют ряд потенциально опасных упражнений для опорно-двигательного аппарата. Также многие уроки из-за интенсивности могут быть категорически противопоказаны людям с проблемами со стороны сердечно-сосудистой системы. И даже, казалось бы, спокойные классы типа йоги и пилатеса могут стать причиной травмы. Если тренер не имеет профильного образования, он может начать давать вам такие асаны, которые вы не сможете выполнить чисто физически – в результате можно вывихнуть сустав или повредить позвоночник.

Кроссфит

Одним из самых травмоопасных направлений можно считать занятия по кроссфиту. Это высокоинтенсивные тренировки с разным видом отягощения от штанг и гантелей до гирь и других специальных приспособлений. Занятия проходят динамично, сочетая в себе серии упражнений, которые выполняются без отдыха. Нагрузка просто колоссальная, и неудивительно, что многие ее не выдерживают.

Но главная опасность кроется именно в работе со штангами и гантелями, ведь многие упражнения в кроссфите позаимствованы из тяжелой атлетики, где так называемая вертикальная нагрузка на позвоночник – максимальная. Человека неподготовленного это может быстро довести до травмпункта. Плюс большое количество движений с повышенной нагрузкой на коленные, плечевые, и лучезапястные суставы, а также интенсивная работа сердечно-сосудистой системы недопустима для людей с повышенным артериальным давлением.

Согласитесь, после всего вышесказанного желание заниматься фитнесом может вообще пропасть: ведь зачем так рисковать здоровьем? Однако если проанализировать полученную информацию, можно сделать единственно верный вывод: чтобы тренировки были полезными, эффективными и безопасными, важно четко понять, чего вы хотите достичь, а уже потом обратиться к специалисту, который вам порекомендует подходящие виды нагрузок/групповые уроки/упражнения в зале и так далее.

Также перед началом занятий нужно пройти ряд врачей, чтобы понимать, какие у вас есть ограничения. Особенно это важно для людей, которые уже знают (или подозревают) о тех или иных проблемах со здоровьем.

Если подойти к тренировочному процессу грамотно, то вы не только получите желаемый результат, но сделаете занятия неотъемлемой и приятной составляющей жизни.