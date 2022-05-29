Перекрытия 29 мая в Москве в связи с проведением финала Кубка России по футболу

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Спорт

08:00

Главная / Истории /

Эксперт рассказал, чем опасен фитнес

В тихом омуте: как можно подорвать здоровье фитнесом
спорт

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, чем может быть опасен фитнес и на что нужно обязательно обращать внимание перед началом занятий.

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Современный фитнес стоит особняком от профессионального спорта, хотя многие до сих пор смешивают эти понятия (а разница между ними такая же, как, например, между маляром и художником).

Спорт подразумевает регулярные и интенсивные нагрузки с целью выступления на соревнованиях и получения званий. Фитнес – это умеренные нагрузки для поддержания здоровья и улучшения фигуры в целом.

Но можно ли тогда утверждать, что заниматься фитнесом полностью безопасно? Давайте разбираться.

Тренажерный зал

Фото: depositphotos/lunamarina

Это обязательная составляющая любого фитнес-клуба, ведь ни один вид групповых занятий не дает возможность настолько качественно проработать ту или иную мышечную группу и "построить" действительно достойную фигуру. Но именно тренажерный зал и является лидером по количеству травм, в первую очередь – спины.

Приседания со штангой, разные виды становых тяг, жимы отягощения (гантели, штанги) вверх без упора для спины и многие другие упражнения могут причинить серьезный вред. Межпозвонковые протрузии или грыжи – частое следствие их выполнения. Причин здесь может быть несколько: от неверно подобранной нагрузки до грубого нарушения техники. Более того, есть люди, которым в принципе нельзя выполнять данные упражнения из-за приобретенных ранее проблем со спиной.

Вторыми по популярности идут травмы плечевых и коленных суставов. Причины все те же: нарушение техники выполнения и неправильно подобранный вес или режим работы.

Кардио

Фото: depositphotos/.shock

Опасность может подстерегать и в кардиозоне. Особенно это касается людей с избытком веса тела, ранее полученными травмами суставов и позвоночника, а также страдающих гипертонией.

Если в качестве тренажера выбрать беговую дорожку, то при избыточном весе легко можно получить травму голеностопного, коленного или тазобедренного сустава, а также непосредственно позвоночника (особенно при попытке бегать, а не ходить). Для людей с повышенным артериальным давлением некорректно подобранные тренажер и нагрузка, которая должна даваться строго с учетом рекомендаций врача, могут обернуться и приступом. К сожалению, бывают случаи, когда человек с гипертонической болезнью погибал во время занятий именно в кардиозоне.

Групповые уроки

Фото: depositphotos/photographee.eu

Что касается групповых занятий, то здесь тоже есть на что обратить внимание. Силовые классы, как и тренировки в тренажерном зале, имеют ряд потенциально опасных упражнений для опорно-двигательного аппарата. Также многие уроки из-за интенсивности могут быть категорически противопоказаны людям с проблемами со стороны сердечно-сосудистой системы. И даже, казалось бы, спокойные классы типа йоги и пилатеса могут стать причиной травмы. Если тренер не имеет профильного образования, он может начать давать вам такие асаны, которые вы не сможете выполнить чисто физически – в результате можно вывихнуть сустав или повредить позвоночник.

Кроссфит

Фото: depositphotos/pressmaster

Одним из самых травмоопасных направлений можно считать занятия по кроссфиту. Это высокоинтенсивные тренировки с разным видом отягощения от штанг и гантелей до гирь и других специальных приспособлений. Занятия проходят динамично, сочетая в себе серии упражнений, которые выполняются без отдыха. Нагрузка просто колоссальная, и неудивительно, что многие ее не выдерживают.

Но главная опасность кроется именно в работе со штангами и гантелями, ведь многие упражнения в кроссфите позаимствованы из тяжелой атлетики, где так называемая вертикальная нагрузка на позвоночник – максимальная. Человека неподготовленного это может быстро довести до травмпункта. Плюс большое количество движений с повышенной нагрузкой на коленные, плечевые, и лучезапястные суставы, а также интенсивная работа сердечно-сосудистой системы недопустима для людей с повышенным артериальным давлением.

Согласитесь, после всего вышесказанного желание заниматься фитнесом может вообще пропасть: ведь зачем так рисковать здоровьем? Однако если проанализировать полученную информацию, можно сделать единственно верный вывод: чтобы тренировки были полезными, эффективными и безопасными, важно четко понять, чего вы хотите достичь, а уже потом обратиться к специалисту, который вам порекомендует подходящие виды нагрузок/групповые уроки/упражнения в зале и так далее.

Также перед началом занятий нужно пройти ряд врачей, чтобы понимать, какие у вас есть ограничения. Особенно это важно для людей, которые уже знают (или подозревают) о тех или иных проблемах со здоровьем.

Если подойти к тренировочному процессу грамотно, то вы не только получите желаемый результат, но сделаете занятия неотъемлемой и приятной составляющей жизни.

Читайте также

Каневский Эдуард

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать