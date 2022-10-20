Дело о мошенничестве возбудили после скандала с блогершей Чекалиной

Фото: YouTube/"Ходят Слухи"

Уголовное дело о мошенничестве завели после скандала с блогером Валерией Чекалиной, сообщает РЕН ТВ.

На протяжении полутора лет Чекалина работала со стилистом Эльвирой Янковской, которая обманула ее на миллионы рублей, продавая подделки. Звезда заметила, что товары являются ненастоящими, когда сравнила их с вещами и аксессуарами из магазинов в ЦУМе.

После этого адвокат пострадавшей девушки подал заявление в МВД. Дело было возбуждено в отношении неустановленного лица.

В июне этого года Валерия Чекалина получила штраф в размере 20 тысяч рублей. Она была оштрафована за собрание на Патриарших прудах в центре столицы. Отмечалось, что тогда на встречу пришли порядка тысячи человек. Собравшиеся перегородили улицу и устроили шум.



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