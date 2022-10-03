На Собчак хотят завести уголовное дело за фейк – СМИ

На Ксению Собчак хотят завести уголовное дело за фейк. Как сообщает ТАСС, полиция уже направила ходатайство в Следственный комитет.

По словам источника издания, журналистку хотят привлечь за ложную информацию о государственном финансировании фестивалей.

Ранее в полиции возбудили уголовное дело о клевете в отношении режиссера Виталия Манского. В интервью Собчак на ее YouTube-канале он заявлял, что якобы на Московском международном кинофестивале "воруется не меньше 85% бюджета".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.