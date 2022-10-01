В районе жилого комплекса "Митино парк" сгорела легковая машина

В районе жилого комплекса "Митино парк" 1 октября сгорела легковая машина. Несмотря на раннее утро, пожар поднял большую часть жильцов.

Одни эвакуировали собственные машины, другие пытались потушить пламя. С помощью автомобильных огнетушителей пожар удалось ликвидировать полностью. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.