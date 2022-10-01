Давление в газопроводе "Северный поток – 2" стабилизировалось. Это говорит о том, что газа в нем больше нет, сообщает Энергетическое агентство Дании со ссылкой на компанию-оператора.

О состоянии газопровода "Северный поток" пока неизвестно. Ранее ведомство заявило, что весь газ выйдет из него к воскресенью, 2 октября.

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