НАТО способствует расследованию инцидентов на "Северных потоках" – Столтенберг

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Суда и самолеты стран НАТО присутствуют в Балтийском море, помогая собирать данные для расследования инцидентов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Корабли и самолеты НАТО присутствуют в Балтийском и Северном морях. Это посылает сигнал о готовности союзников защищать друг друга и свою критическую инфраструктуру. Эти корабли и самолеты также собирают информацию и данные, которые могут быть полезны для расследования. А также позволяют мониторить критическую инфраструктуру", – приводит РИА Новости его слова.

Столтенберг также отметил поддержку Североатлантического альянса в усилиях по расследованию, установлению фактов и определению виновных в произошедшем.

В настоящее время на "Северных потоках" зафиксировано четыре утечки. Первую обнаружили в ночь на понедельник, 26 сентября, на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма.

Еще две утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока – 1". Утром в четверг, 29 сентября, береговая охрана Швеции сообщила об обнаружении четвертой утечки в шведской экономической зоне.

После взрывов на трубопроводах ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. В ведомстве подчеркнули, что в результате повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб.



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