В Greenpeace предупредили о климатическом бедствии после аварии на "Северных потоках"

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Утечка газа на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" может привести к выбросам нескольких миллионов тонн парниковых газов. Об этом сообщается на сайте Greenpeace.

"Если считать воздействие метана на климат в 100-летней перспективе (ископаемый газ на 98% состоит из метана), то, по данным датского энергетического агентства, объем утечек ископаемого газа из трубопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" в наихудшем сценарии приведет к выбросам парниковых газов примерно в 14,6 миллиона тонн CO2-эквивалента", – говорится в сообщении.

При этом при подсчете эффекта метана в перспективе в 20 лет выбросы парниковых газов составят примерно в 43,8 миллиона тонн CO2-эквивалента, что сопоставимо со всеми выбросами Дании за год.

В организации добавили, что в полной мере оценить масштаб случившегося пока невозможно.

В настоящее время на "Северных потоках" зафиксировано четыре утечки. Первую обнаружили в ночь на понедельник, 26 сентября, на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма.

Еще две утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока – 1". Утром в четверг, 29 сентября, береговая охрана Швеции сообщила об обнаружении четвертой утечки в шведской экономической зоне.

После взрывов на трубопроводах ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. В ведомстве подчеркнули, что в результате повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб.



Утечка газа из "Северных потоков" может повлиять на климат в ближайшее 20 лет – СМИ

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