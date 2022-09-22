Газовые заправки начали закрываться в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Газовые заправки начали закрываться по всей России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в отрасли.
По их словам, все из-за того, что строительство этих заправок субсидируется государством, а спрос на метановое топливо невелик. Они отметили, что в стране на газ перевели лишь 2–3% авто из 50 миллионов.
"Закрытие АГНКС происходит, хоть это и не массовое явление. К сожалению, сейчас субсидия стимулирует быстрый ввод дешевой заправки, но не длительную реализацию больших объемов топлива. В результате объект могут демонтировать после получения субсидии", – сказал исполнительный директор Национальной газомоторной ассоциации Василий Зинин.
Согласно данным на сайте agnks.ru, в апреле 2021 года в России было 650 газовых заправок, а сейчас их число снизилось до 632. Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев рассказал, что более 60% объектов принадлежат "Газпрому". По его мнению, остальные 40% могут закрыться при отсутствии достаточного спроса.
Ранее сообщалось, что около 50 банков могут принять решение уйти из России в течение ближайших полутора лет. Среди факторов сокращения числа кредитных организаций эксперт назвал уход нерезидентов и консолидацию в госсекторе. В настоящее время в РФ осуществляют деятельность порядка 60 банков, контролируемых зарубежным капиталом, из которых 20–30 покинут российский рынок к концу 2023 года.
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