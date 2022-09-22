Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

09:34

Около 50 банков могут уйти из РФ в ближайшие 1,5 года – АКРА

экономика

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Порядка 50 банков могут принять решение уйти из России в течение ближайших полутора лет, сообщает газета "Известия".

"До конца года при восстановлении надзорной практики с рынка уйдет около десятка банков, до конца следующего года – еще 30–40 игроков. Прогнозировать такие истории сложно, но я считаю, что по объективным соображениям разного рода в ближайшие полтора года с рынка уйдут полсотни банков", – отметил глава рейтингового агентства АКРА и бывший зампред Банка России Михаил Сухов.

Среди факторов сокращения числа кредитных организаций эксперт назвал уход нерезидентов и консолидацию в госсекторе.

В настоящее время в РФ осуществляют деятельность порядка 60 банков, контролируемых зарубежным капиталом, из которых 20–30 покинут российский рынок к концу 2023 года, среди них – "Райффайзен" и "Юникредит".

По мнению Сухова, данные организации пройдут процедуру добровольной ликвидации.

Однако на потребителей данный факт не окажет значительного влияния, при этом может привести к росту стоимости кредитов для корпоративного сектора в среднесрочной перспективе на 1–1,5 процентных пункта.

Ранее сообщалось, что крупнейший банк Италии UniCredit рассматривает возможность прекращения деятельности на территории России из-за возросших рисков, заявил главный исполнительный директор кредитной организации Андреа Орчел Bloomberg.

До этого о прекращении работы в России объявил немецкий банк Commerzbank. В кредитной организации отметили, что останавливается ведение бизнеса и сворачиваются существующие операции.

Иностранные компании стали покидать российский рынок или приостанавливать свою деятельность в РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать