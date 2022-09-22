Около 50 банков могут уйти из РФ в ближайшие 1,5 года – АКРА

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Порядка 50 банков могут принять решение уйти из России в течение ближайших полутора лет, сообщает газета "Известия".

"До конца года при восстановлении надзорной практики с рынка уйдет около десятка банков, до конца следующего года – еще 30–40 игроков. Прогнозировать такие истории сложно, но я считаю, что по объективным соображениям разного рода в ближайшие полтора года с рынка уйдут полсотни банков", – отметил глава рейтингового агентства АКРА и бывший зампред Банка России Михаил Сухов.

Среди факторов сокращения числа кредитных организаций эксперт назвал уход нерезидентов и консолидацию в госсекторе.

В настоящее время в РФ осуществляют деятельность порядка 60 банков, контролируемых зарубежным капиталом, из которых 20–30 покинут российский рынок к концу 2023 года, среди них – "Райффайзен" и "Юникредит".

По мнению Сухова, данные организации пройдут процедуру добровольной ликвидации.

Однако на потребителей данный факт не окажет значительного влияния, при этом может привести к росту стоимости кредитов для корпоративного сектора в среднесрочной перспективе на 1–1,5 процентных пункта.

Ранее сообщалось, что крупнейший банк Италии UniCredit рассматривает возможность прекращения деятельности на территории России из-за возросших рисков, заявил главный исполнительный директор кредитной организации Андреа Орчел Bloomberg.

До этого о прекращении работы в России объявил немецкий банк Commerzbank. В кредитной организации отметили, что останавливается ведение бизнеса и сворачиваются существующие операции.

Иностранные компании стали покидать российский рынок или приостанавливать свою деятельность в РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

