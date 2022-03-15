Банк UniCredit может прекратить деятельность в России – СМИ

Фото: ТАСС/Maksim Konstantinov/SOPA Images via ZUMA Press Wire
Крупнейший банк Италии UniCredit рассматривает прекращение деятельности на территории России из-за возросших рисков, заявил главный исполнительный директор кредитной организации Андреа Орчел Bloomberg.
"Еще рано говорить о решении, но вскоре мы сообщим более подробно. Очевидно, нам нужно серьезно подумать о всех последствиях и сопутствующих сложностях при отделении от страны целого банка", – заявил Орчел.
При этом уточняется, что банк больше не намерен инвестировать в Россию.
Ранее о прекращении работы в России 12 марта объявил немецкий банк Commerzbank. В кредитной организации отметили, что останавливается ведение бизнеса и сворачиваются существующие операции.
Иностранные компании стали покидать российский рынок или приостанавливать свою деятельность в РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: