Банк UniCredit может прекратить деятельность в России – СМИ

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Крупнейший банк Италии UniCredit рассматривает прекращение деятельности на территории России из-за возросших рисков, заявил главный исполнительный директор кредитной организации Андреа Орчел Bloomberg.

"Еще рано говорить о решении, но вскоре мы сообщим более подробно. Очевидно, нам нужно серьезно подумать о всех последствиях и сопутствующих сложностях при отделении от страны целого банка", – заявил Орчел.

При этом уточняется, что банк больше не намерен инвестировать в Россию.

Ранее о прекращении работы в России 12 марта объявил немецкий банк Commerzbank. В кредитной организации отметили, что останавливается ведение бизнеса и сворачиваются существующие операции.

Иностранные компании стали покидать российский рынок или приостанавливать свою деятельность в РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

