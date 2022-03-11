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экономика

08:57

ГП усилит контроль за компаниями, объявившими об уходе из России

экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Генпрокуратура РФ намерена усилить контроль за соблюдением российского законодательства организациями, которые объявили о своем уходе из России. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

"Прокурорами установлен жесткий контроль за соблюдением трудового законодательства, в том числе условий трудовых договоров, порядком выплаты заработной платы и определением ее размера, исполнением взятых на себя обязательств перед контрагентами, а также обязательств перед Российской Федерацией", – говорится в сообщении.

Уточняется, что особое внимание в этом вопросе будет уделено правам социально незащищенным группам работников, в числе которых дети, пенсионеры, инвалиды и другие. Прокуратура намерена жестко пресекать все факты одностороннего отказа от своих обязательств иностранными компаниями.

Кроме того, в ведомстве указывают на недопустимость преднамеренного ограничения поставок товаров определенных категорий, а также фиктивного банкротства. За последнее предусмотрена уголовная ответственность.

Иностранные компании стали покидать российский рынок или приостанавливать свою деятельность в РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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