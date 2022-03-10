Mars приостанавливает деятельность в России

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Американская компания Mars прекращает деятельность в России. Речь идет об инвестициях в бизнес, а также импорте и экспорте продукции, сообщается на сайте компании.

"Наша деятельность в социальных сетях и реклама в России и Белоруссии будут приостановлены", – также отмечается в сообщении.

Вся прибыль от российского бизнеса будет направлена на гуманитарную помощь жителям Украины. В общей сложности денежные и натуральные пожертвования увеличат на 10 миллионов долларов. Дальнейшие решения компания будет принимать в соответствии с развитием ситуации вокруг Украины.

Компания Mars – один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. В числе ее брендов – батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, а также корма для домашних животных Whiskas и Pedigree.

Ранее компания Burger King объявила о приостановке поддержки российского рынка. В том числе речь идет о прекращении маркетинга и обеспечении цепочки поставок. Кроме того, руководство Burger King отказало в одобрении инвестиций и расширении сети. О закрытии ресторанов речи не идет, поскольку все действуют по франшизе.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.