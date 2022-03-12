Commerzbank прекращает деятельность в России

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Немецкий банк Commerzbank объявил о прекращении работы в России. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы останавливаем ведение бизнеса в России и сворачиваем существующие операции. Мы, конечно же, соблюдаем санкции", – отмечается в заявлении пресс-секретаря организации.

Ранее Сбербанк заявил об уходе с европейского рынка. В кредитной организации подчеркнули, что дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений.

Иностранные компании стали покидать российский рынок или приостанавливать свою деятельность в РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.