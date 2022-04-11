Росбанк продолжит свою деятельность и развитие в РФ

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Росбанк продолжит свою деятельность и развитие в России. Кредитная организация сохранит статус привилигированного партнера Societe Generale, говорится на сайте регулятора.

"Росбанк продолжает работать в штатном режиме. Банк имеет сбалансированный кредитный портфель и диверсифицированную базу ликвидности, созданы мощные механизмы для поддержания непрерывности операционной деятельности и управления кибербезопасностью", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что деятельность банка соответствует всем регуляторным требованиям.

Ранее стало известно, что холдинг "Интеррос" Владимира Потанина приобретает у французского Societe Generale Росбанк и страховой бизнес. Закрыть сделку планируют в течение нескольких недель.

Условия сделки согласовали в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Societe Generale при этом сообщил, что прекращает банковскую и страховую деятельность в России.

Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

