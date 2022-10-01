Правительство на год продлило выплаты на ипотеку для многодетных семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Правительство РФ на год продлило выплаты в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для многодетных семей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Действие программы будет распространяться на семьи, где третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. До подписания документа этот период должен был закончиться 31 декабря 2022 года.
Срок заключения кредитного договора для таких семей также продлевают на год – до 1 июля 2024 года. Благодаря этому еще больше многодетных семей смогут рассчитывать на такую меру поддержки.
На такие выплаты в 2023–2024 годах из федерального бюджета планируется выделить около 90 миллиардов рублей.
Ранее сервис для подачи заявления на получение субсидии по ипотеке для многодетных семей заработал на портале госуслуг.
Ранее для получения выплаты необходимо было обратиться лично в банк, выдавший кредит, с заявлением и полным комплектом документов. Теперь же заявление на субсидию можно оформить полностью онлайн.
Выплатой можно воспользоваться для погашения ипотеки, которая была выдана на приобретение жилья в строящемся доме, новостройках или на вторичном рынке, покупку и строительство дома, земельного участка под ИЖС, а также другие цели, предусмотренные программой.
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