Госдума расширила возможности льготного погашения ипотеки для многодетных семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, расширяющий возможности многодетных семей в вопросе льготного погашения жилищного кредита.
Согласно действующему законодательству, семьи, получившие выплату в размере 450 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей в период с начала 2019 по конец 2022 года, могут потратить указанную сумму на погашение ипотеки.
Практика показала, что банки отказывают в погашении обязательств, если одним из собственников жилья является ребенок, при этом при покупке квартиры на средства материнского капитала ребенку обязательно выделяется доля в ней. Принятый документ призван эту проблему решить.
Кроме того, закон продлевает до конца следующего года период, в пределах которого рождение третьего и последующих детей дает родителям, являющимся заемщиками по жилищному кредиту, право на господдержку. А до 1 июля 2024 года продлен срок, в течение которого такие родители могут полостью или частично погасить ипотеку.
Ранее в Госдуме предложили разрешить использовать материнский капитал для покупки автомобиля. Предполагается, что это повысит мобильность семей с детьми и, как следствие, приведет к экономии времени, появлению новых вариантов проведения, повысит качество их жизни.
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