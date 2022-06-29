Госдума расширила возможности льготного погашения ипотеки для многодетных семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, расширяющий возможности многодетных семей в вопросе льготного погашения жилищного кредита.

Согласно действующему законодательству, семьи, получившие выплату в размере 450 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей в период с начала 2019 по конец 2022 года, могут потратить указанную сумму на погашение ипотеки.

Практика показала, что банки отказывают в погашении обязательств, если одним из собственников жилья является ребенок, при этом при покупке квартиры на средства материнского капитала ребенку обязательно выделяется доля в ней. Принятый документ призван эту проблему решить.

Кроме того, закон продлевает до конца следующего года период, в пределах которого рождение третьего и последующих детей дает родителям, являющимся заемщиками по жилищному кредиту, право на господдержку. А до 1 июля 2024 года продлен срок, в течение которого такие родители могут полостью или частично погасить ипотеку.

Ранее в Госдуме предложили разрешить использовать материнский капитал для покупки автомобиля. Предполагается, что это повысит мобильность семей с детьми и, как следствие, приведет к экономии времени, появлению новых вариантов проведения, повысит качество их жизни.

