Путин подписал закон о бесплатном проезде детей в электричках до 7 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владимир Путин подписал закон о бесплатном проезде детей в электричках 5–7 лет. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

При этом детям не будут предоставлять отдельное для сидения место по аналогии с городским транспортом.

Авторы проекта отмечали, что, согласно действующему законодательству, эта категория детей должна оплачивать проезд в электричках в полном объеме, в отличие от детей в возрасте до 5 лет и после 7 лет. Частичная оплата предусматривается только региональными нормативными актами.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о выделении 1,8 миллиарда рублей на льготный проезд в городском транспорте для вторых многодетных родителей. Социальную карту на льготный проезд можно оформить в центрах госуслуг "Мои документы".

