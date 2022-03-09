Собянин выделил 1,8 млрд рублей на льготный проезд вторых родителей в многодетных семьях

15:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин подписал постановление о выделении 1,8 миллиарда рублей на льготный проезд в городском транспорте для вторых многодетных родителей.
Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы, средства также пойдут на компенсацию расходов перевозчиков по оплате бесплатного проезда детей из многодетных семей в возрасте от 16 до 18 лет, независимо от факта обучения в учреждениях.
Решение о предоставлении бесплатного проезда вторым родителям в многодетных семьях было принято в 2021 году по просьбам родительской общественности. Социальную карту на льготный проезд можно оформить в центрах госуслуг "Мои документы".
Ранее оформление единовременной выплаты на покупку квартиры стало доступно для многодетных родителей через портал госуслуг. Чтобы оформить такую компенсацию, гражданам было необходимо обратиться непосредственно в банк, где была оформлена ипотека.
Собянин рассказал о бесплатном проезде родителей из многодетных семей
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