Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Госдуму внесен законопроект о бесплатном проезде в электричках детей от 5 до 7 лет без предоставления отдельного места. Документ опубликован в электронной базе парламента.

Авторы проекта отметили, что по действующему законодательству эта категория детей должна оплачивать проезд в пригородных поездах в полном объеме, в отличие от детей в возрасте до 5 лет и после 7 лет. Частичная оплата предусматривается только региональными нормативными актами.

"На территории 48 субъектов Российской Федерации предусмотрена скидка в размере от 50 до 75% от действующего тарифа для этой категории", – подчеркивается в документе.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о выделении 1,8 миллиарда рублей на льготный проезд в городском транспорте для вторых многодетных родителей. Социальную карту на льготный проезд можно оформить в центрах госуслуг "Мои документы".

