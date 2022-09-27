Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Осенние ярмарки выходного дня откроются в Москве 30 сентября. Они будут работать до 25 декабря, сообщает сайт мэра и правительства столицы.

"Всего в ходе осенней заявочной кампании было подано три тысячи заявок от товаропроизводителей, из которых удовлетворено почти полторы тысячи", – отметили в пресс-службе ГБУ "Московские ярмарки".

Уточняется, что все торговые точки организуют в наиболее доступных для горожан местах – около станций метро. При этом в каждом округе сделают сразу несколько ярмарок. По соцкарте москвича можно будет получить скидку, а в воскресенье – купить товары еще дешевле.

В этом году свои продукты смогут представить на ярмарках 1,5 тысячи фермеров на 66 площадках. Горожане смогут купить сезонные продукты из России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. Традиционно на таких ярмарках фермеры продают сезонные фрукты и овощи, соленья. В этом сезоне также будет увеличено количество мест для продажи молочной продукции, мяса, рыбы, кондитерских изделий и хлеба.

"Овощи выращиваю в Московской области, городе Луховицы. На ярмарках торгую уже 15 лет, летом привожу фрукты. Ярмарки – это неоценимая помощь для деревенских фермеров. Город нам предоставляет все необходимое для торговли: площадку, оборудование, комфортные условия круглый год", – отметил предприниматель Дмитрий Малыгин.

Найти адрес ближайшей ярмарки горожане могут на сайте мэра и правительства Москвы.

До этого ярмарки выходного дня открывались в апреле. Самые крупные из них можно было найти на Комсомольском проспекте, улице Щепкина, Измайловской площади, а также на улицах Дубравной, Тарусской и Новинке.

На ярмарках были представлены продукты из 40 регионов России. Покупатели могли найти десятки видов свежих овощей, сезонных фруктов, ягод и зелени. Кроме того, продавцы представили молочную, рыбную и мясную продукцию. При этом, как отмечалось, все товары проходили проверку и получали соответствующее заключение.