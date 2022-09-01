Японские фермеры вырастили копии известных картин из риса

Туристов и любителей искусства в Японии отправили в поля. Фермеры одной из префектур вырастили копии известных полотен. Так появились работы "Мона Лиза" Леонардо да Винчи и "Берег озера" Сэйки Куроды.

Женские портреты проработаны до мельчайших деталей. Цветов и оттенков удалось добиться, используя разные сорта риса. Необычное изобразительное искусство на рисовых полях впервые появилось в 1993 году. Японские фермеры в начале лета продумывают тематику своих шедевров, а засевать поля помогают сотни добровольцев.

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