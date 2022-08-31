В кабмине заявили, что пожары в Рязанской области локализованы

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Пожары в Рязанской области в целом локализованы. Об этом заявил вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

По его словам, ситуация была достаточно сложная в регионе на неделе. Он добавил, что накануне поднялся сильный ветер, из-за чего загорелся один из очагов. Григоренко подчеркнул, что на сегодняшний день очаг полностью контролируется.

"Сейчас все усилия сосредоточены на локализации одного очага. Работа направлена на борьбу с последствиями пожара на оставшейся территории. По нашим прогнозам, в течение суток этот очаг полностью потушим, полностью локализуем", – приводит слова вице-премьера "Интерфакс".

Григоренко подчеркнул, что весь остальной периметр пожара окружен защитной полосой. Он рассказал, что на всякий случай в регионе организовали пункты временного размещения жителей, однако населенным пунктам и гражданам ничего не угрожает.

"Основные акценты в Рязанской области – работа по локализации оставшегося очага и нейтрализация задымления, ликвидация последствий пожара", – сказал он.

Григоренко добавил, что из региона начали выводить людей и технику, так как они уже не нужны в таком количестве.

Ранее сообщалось, что площадь, пройденная огнем лесных пожаров в Рязанской области, за последние сутки увеличилась до 24 тысяч гектаров. Таким образом, площадь выросла на 2 тысячи гектаров. Отмечалось, что угрозы для инфраструктуры близлежащих населенных пунктов нет.

