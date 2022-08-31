Площадь лесных пожаров в Рязанской области выросла более чем до 24 тыс гектаров

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Площадь, пройденная огнем лесных пожаров в Рязанской области, за последние сутки увеличилась до 24 тысяч гектаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"По данным на утро среды, пройденная огнем площадь выросла на 2 тысячи гектаров и составляет более 24 тысяч гектаров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что угрозы для инфраструктуры близлежащих населенных пунктов нет.

Накануне в экстренных службах рассказали, что площадь лесных пожаров также увеличилась на 2 тысячи гектаров. Тогда общая площадь возгораний составила 22 тысячи гектаров.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что в регионе остается непотушенным один очаг природных пожаров. По его словам, на месте возгорания работали 120 человек и более 20 единиц техники.

Ранее сообщалось, что под Рязанью впервые с 26 августа не выявили превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ из-за природных пожаров. По данным Роспотребнадзора, все пробы соответствовали гигиеническим нормативам по исследуемым показателям.

