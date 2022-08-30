Под Рязанью впервые с 26 августа не выявили превышений ПДК веществ

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Под Рязанью впервые с 26 августа не выявили превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ из-за природных пожаров. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

"Все пробы соответствуют гигиеническим нормативам по исследуемым показателям", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что специалисты брали пробы в Туме Клепиковского района и при въезде в Касимов.

Накануне в МЧС заявили о стабилизации ситуации с пожарами в Рязанской области. При этом в министерстве отметили, что площадь пожаров в регионе увеличивается в связи с плановым отжигом для профилактики потенциального распространения огня по восточному фронту пожара.

Представители ведомства проложили свыше 140 километров минерализованных полос.

Из-за пожаров в Рязанской области жители Москвы на протяжении нескольких дней фиксировали запах гари и смог в разных районах города. По словам главы Рослесхоза Ивана Советникова, дым от лесных пожаров в столице рассеется в ближайшие два-три дня.

