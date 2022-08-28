Синоптик заявил о расширении географии дымов от лесных пожаров в московском регионе

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Расширение географии дымов от лесных пожаров зафиксировано в столичном регионе, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Кроме базовой метеостанции ВДНХ Москвы (видимость 5 километров), дым (мглу) отмечают метеостанции центра столицы - Балчуга (видимость 4 километра), Наро-Фоминска, Серпухова, Дмитрова (видимость до 4 километра), Коломны (видимость 5,5 километра), Домодедово (видимость 4,6 километра)", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее жителей столичного региона предупредили о повышении концентрации канцерогенов и углекислого газа в воздухе из-за лесных пожаров. Синоптик призвал москвичей беречь свое здоровье.

До этого управление Роспотребнадзора провело отбор проб атмосферного воздуха в разных округах Москвы из-за запаха гари, но не выявил превышений предельно-допустимой концентрации вредных веществ. За сутки в столице зафиксировали однократные незначительные превышения ПДК вредных веществ в атмосфере на станции Жулебино.

