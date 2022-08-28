Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В воскресенье, 28 августа, в столичном регионе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве составит 28...30 градусов, по области – 26...31 градус. Ветер юго-восточный 3–8 м/с", – говорится в сообщении.

Отмечается, что атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%.

Ранее жителей столичного региона предупредили о повышении концентрации канцерогенов и углекислого газа в воздухе из-за лесных пожаров. Синоптик призвал москвичей беречь свое здоровье.

До этого управление Роспотребнадзора провело отбор проб атмосферного воздуха в разных округах Москвы из-за запаха гари, но не выявил превышений предельно-допустимой концентрации вредных веществ. За сутки в столице зафиксировали однократные незначительные превышения ПДК вредных веществ в атмосфере на станции Жулебино.

