Москвичей предупредили о повышении концентрации канцерогенов в воздухе из-за пожаров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителей столичного региона предупредили о повышении концентрации канцерогенов и углекислого газа в воздухе из-за лесных пожаров. Об этом сообщил ведущий синоптик центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Синоптик призвал москвичей беречь свое здоровье.

В МЧС сообщили ТАСС, что в Рязанской области удалось локализовать два очага пожаров из шести действующих. По данным министерства, угрозы населенным пунктам и объемам экономики нет.

Ранее управление Роспотребнадзора провело отбор проб атмосферного воздуха в разных округах Москвы из-за запаха гари, но не выявил превышений предельно-допустимой концентрации вредных веществ. За сутки в столице зафиксировали однократные незначительные превышения ПДК вредных веществ в атмосфере на станции Жулебино.

