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26 августа, 20:49

Роспотребнадзор не выявил превышений нормы загрязняющих веществ в воздухе в Москве

экологиягород

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве не выявили превышений нормы загрязняющих веществ в воздухе. Соответствующее заявление появилось на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Отмечается, что ведомство организовало отбор проб атмосферного воздуха в разных районах города в связи с появлением запаха гари.

"В 42 контрольных точках зафиксированные приземные концентрации исследованных ингредиентов не превышали ПДК загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, что соответствует требованиям", – сообщили в Роспотребнадзоре.

Всего за период с 18 по 26 августа:

  • проведено 290 выездов;
  • отобрано 2 720 проб;
  • проведено 2 720 исследований атмосферного воздуха.

В свою очередь, корреспонденты РИА Новости отметили, что в центре Москвы еще ощущаются остаточные явления гари, однако на северо-западе и западе столицы воздух можно считать чистым, на востоке и юге смог и запах отсутствуют полностью.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков заявил, что смог и запах гари от рязанских лесных пожаров, наблюдающиеся в Московском регионе, могут уйти в понедельник, 29 августа, из-за смены направления ветра.

Тем не менее, по словам Синенкова, в ближайшие дни в столице будет сохраняться юго-восточный ветер, из-за чего в регионе по-прежнему будет отмечаться риск появления смога.

В Мосэкомониторинге, в свою очередь, горожан предупредили о неблагоприятных погодных условиях для рассеивания загрязняющих веществ с вечера 26 августа.

Запах гари продолжил ощущаться в некоторых районах Москвы

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