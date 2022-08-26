Врач рассказал, стоит ли покупать очиститель воздуха во время гари и смога

В России продолжают борьбу с лесными пожарами, из-за которых запах гари и смог распространяются далеко за пределы затронутых регионов. В частности, из-за ситуации в Рязанской области жители столицы вторую неделю подряд сталкиваются с неприятными явлениями. На этом фоне активизировались продавцы кондиционеров и очистителей воздуха. Разбираемся, стоит ли приобретать такие девайсы.



Технологичное решение?

Впервые жители столичного региона обратили внимание на запах гари и смог 17 августа. С этих пор неприятные явления, вызванные пожарами в Рязанской области, то ослабевают, то снова усиливаются. За ситуацией пристально следят в Роспотребнадзоре, а также в Мосэкомониторинге. По состоянию на 26 августа концентрация загрязняющих веществ в столичном воздухе находится ниже допустимых значений.

Вместе с тем власти города направили спасателей и технику в Рязанскую область, чтобы помочь в борьбе со стихией. Справиться с ней стараются и в других частях страны. Сегодня работы по тушению 117 лесных пожаров проводятся в 18 регионах. В частности, режим ЧС введен в Нижегородской области и Республике Коми.

В связи с этим у россиян возрос интерес к системам очистки воздуха и кондиционирования. Представитель компании – поставщика климатической техники Роман рассказал Москве 24, что последние неэффективны в борьбе со смогом.





Роман представитель компании – поставщика климатической техники Основная задача кондиционера – это снижение температуры воздуха. Установка кондиционера позволит легче переносить жару. Однако в этих приборах просто нет фильтров, способных задерживать мелкие частицы. С точки зрения очистки воздуха в них стоит сетка, которая способна задерживать лишь самую крупную пыль.

При этом эксперт считает, что очистители воздуха действительно способны бороться со смогом. "Очиститель забирает из воздуха ультрамелкие взвешенные частицы, которые являются продуктами горения. Именно их вы наблюдаете в виде сизоватой дымки. В ходе очистки прибор задерживает частицы размером до 0,003 микрона", – уточнил представитель компании.



Можно не тратиться?

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с Москвой 24 объяснил, что здоровые люди могут отказаться от покупки очистителя воздуха.

"Такие устройства очищают воздух с помощью воды, угольных картриджей, есть много разновидностей, но суть у них одна – затягивать воздух из помещения и выталкивать чистый воздух обратно через фильтры. Судя по заверениям производителей, это позволяет избавиться от большого количества бактерий, грязи, пыли в воздухе", – объяснил он.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Логика в этом действительно есть, особенно эта вещь полезна людям с бронхиальной астмой, атопическим дерматитом, аллергикам.

При этом здоровый человек вполне может обойтись без очистителей воздуха, так как легкие способны нивелировать вредные частицы, попадающие в организм, продолжил врач.

"К тому же улучшить качество воздуха можно более примитивной альтернативной – пульверизатором и тряпкой. Сначала можно орошить воздух, а затем убрать то, что водой осело на пол", – говорит Кондрахин.

Кроме того, за очистителями нужен постоянный уход, замена картриджей, объясняет врач. Если пренебрегать этим моментом, то внутри устройства будут скапливаться пыль, болезнетворные бактерии и плесень, которые могут попадать в воздух. В этом случае девайс не принесет никакой пользы.



Носатов Иван, Мартовская Маргарита