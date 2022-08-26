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Москва 24

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Общество

26 августа, 16:06

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Врач рассказал, стоит ли покупать очиститель воздуха во время гари и смога

Полезный девайс? Стоит ли покупать очиститель воздуха во время гари и смога
общество

В России продолжают борьбу с лесными пожарами, из-за которых запах гари и смог распространяются далеко за пределы затронутых регионов. В частности, из-за ситуации в Рязанской области жители столицы вторую неделю подряд сталкиваются с неприятными явлениями. На этом фоне активизировались продавцы кондиционеров и очистителей воздуха. Разбираемся, стоит ли приобретать такие девайсы.

Технологичное решение?

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Впервые жители столичного региона обратили внимание на запах гари и смог 17 августа. С этих пор неприятные явления, вызванные пожарами в Рязанской области, то ослабевают, то снова усиливаются. За ситуацией пристально следят в Роспотребнадзоре, а также в Мосэкомониторинге. По состоянию на 26 августа концентрация загрязняющих веществ в столичном воздухе находится ниже допустимых значений.

Вместе с тем власти города направили спасателей и технику в Рязанскую область, чтобы помочь в борьбе со стихией. Справиться с ней стараются и в других частях страны. Сегодня работы по тушению 117 лесных пожаров проводятся в 18 регионах. В частности, режим ЧС введен в Нижегородской области и Республике Коми.

В связи с этим у россиян возрос интерес к системам очистки воздуха и кондиционирования. Представитель компании – поставщика климатической техники Роман рассказал Москве 24, что последние неэффективны в борьбе со смогом.

Основная задача кондиционера – это снижение температуры воздуха. Установка кондиционера позволит легче переносить жару. Однако в этих приборах просто нет фильтров, способных задерживать мелкие частицы. С точки зрения очистки воздуха в них стоит сетка, которая способна задерживать лишь самую крупную пыль.
Роман
представитель компании – поставщика климатической техники

При этом эксперт считает, что очистители воздуха действительно способны бороться со смогом. "Очиститель забирает из воздуха ультрамелкие взвешенные частицы, которые являются продуктами горения. Именно их вы наблюдаете в виде сизоватой дымки. В ходе очистки прибор задерживает частицы размером до 0,003 микрона", – уточнил представитель компании.

Можно не тратиться?

Фото: depositphotos/tashka2000

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с Москвой 24 объяснил, что здоровые люди могут отказаться от покупки очистителя воздуха.

"Такие устройства очищают воздух с помощью воды, угольных картриджей, есть много разновидностей, но суть у них одна – затягивать воздух из помещения и выталкивать чистый воздух обратно через фильтры. Судя по заверениям производителей, это позволяет избавиться от большого количества бактерий, грязи, пыли в воздухе", – объяснил он.

Логика в этом действительно есть, особенно эта вещь полезна людям с бронхиальной астмой, атопическим дерматитом, аллергикам.
Андрей Кондрахин
врач-терапевт, кандидат медицинских наук

При этом здоровый человек вполне может обойтись без очистителей воздуха, так как легкие способны нивелировать вредные частицы, попадающие в организм, продолжил врач.

"К тому же улучшить качество воздуха можно более примитивной альтернативной – пульверизатором и тряпкой. Сначала можно орошить воздух, а затем убрать то, что водой осело на пол", – говорит Кондрахин.

Кроме того, за очистителями нужен постоянный уход, замена картриджей, объясняет врач. Если пренебрегать этим моментом, то внутри устройства будут скапливаться пыль, болезнетворные бактерии и плесень, которые могут попадать в воздух. В этом случае девайс не принесет никакой пользы.

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