В Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии превышения вредных веществ в воздухе в Москве

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
В воздухе в столице не фиксируется превышение вредных веществ после жалоб жителей на смог и запах гари, сообщается на сайте городского управления Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что специалистами было отобрано 2 248 проб воздуха, бригады совершили 208 выездов.
"За весь вышеуказанный период наблюдения (с 18 по 24 августа. – Прим. ред.) превышения гигиенических нормативов фиксировались единожды – в утренние часы 22 августа были отмечены превышения предельно-допустимых концентраций только мелкодисперсных веществ от 1,2 до 2,5 раза в 5 точках из 56 в разных частях города", – говорится в сообщении.
В остальные дни превышения вредных веществ не было зафиксировано.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что появившиеся в Москве запах гари и дымка не представляют угрозы для здоровья москвичей. В ведомстве добавили, что превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе после отбора проб в разных округах города не выявлено.
Москвичи начали чувствовать запах гари в городе из-за пожаров в Рязанской области. Вместе с тем в комплексе городского хозяйства столицы рассказали, что состояние воздуха остается в пределах нормы. В Росавиации подчеркнули, что, несмотря на смог, аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают работать в штатном режиме.
Запах гари практически перестал чувствоваться на улицах Москвы
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