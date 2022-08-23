В Greenpeace заявили о новых лесных пожарах, угрожающих Москве

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Очаги лесных пожаров во Владимирской, Нижегородской и Ивановской областях несут угрозу возникновения смога и запаха гари в столице, сообщил руководитель противопожарной программы Greenpeace в РФ Григорий Куксин.

"Нижегородский пожар, Владимирский, Ивановский сейчас в таких же сложных условиях происходят, но на сходных по размеру пожарах сейчас работают не 10 тысяч, как в Рязани, а 20–30 человек, которым не хватает ресурсов. Это значит, что эти пожары тоже могут стать крупными и проблемными и тогда на них будут собирать огромную группировку, которая будет слишком поздно собрана и задействована", – отметил он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Эксперт отметил, что в Рязанской области в течение недели сохранится напряженная ситуация с пожарами, площадь возгорания в регионе продолжает увеличиваться.

При этом он отметил, что удалось предотвратить распространение огня на населенные пункты.

"Очень не хватает квалифицированных кадров, поэтому работа ведется традиционными способами для городских пожарных – это не всегда эффективно", – заключил Куксин.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил об ухудшении экологической ситуации в столичном регионе из-за увеличения концентрации продуктов горения лесных пожаров в воздухе. Синоптик рекомендовал москвичам прикрыть окна, включить кондиционер, очиститель или освежитель воздуха.

Москвичи начали чувствовать запах гари в городе из-за пожаров в Рязанской области. Вместе с тем в комплексе городского хозяйства столицы рассказали, что состояние воздуха остается в пределах нормы. В Росавиации подчеркнули, что, несмотря на смог, аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают работать в штатном режиме.

