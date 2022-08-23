Пожары не угрожают жилым домам в Рязанской и Нижегородской областях – кабмин РФ

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В Рязанской и Нижегородской областях, несмотря на сложные погодные условия, распространение лесных пожаров удается сдерживать, жилым домам ничего не угрожает. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

"С помощью авиации удается сбивать верховые пожары и сдерживать распространение огня на населенные пункты. В настоящее время угрозы для жилых домов и хозяйственных объектов нет", – говорится в сообщении по итогам первого заседания правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров.

Отмечается, что тушение огня осложняется сильной жарой, ветром и отсутствием осадков. Сейчас в Рязанской области суммарная площадь лесных пожаров превышает 9 тысяч гектаров, в Нижегородской – 6,8 тысячи гектаров.

В Рязанской области местное управление Роспотребнадзора провело отбор проб воздуха в ряде населенных пунктов на предмет содержания вредных веществ, связанных с горением. Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате выявлено превышение в 2,8 раза допустимой концентрации в воздухе мелкодисперстных взвешенных частиц МР2,5 при въезде в поселок Деулино.

Во вторник, 23 августа, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о формировании правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров в российских регионах. В качестве руководителя комиссии был утвержден вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. Первое заседание комиссии состоялось в тот же день.

Как объяснил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков, чаще всего к лесным пожарам на территории приводит неаккуратное и безответственное поведение людей. Однако не исключен и погодный фактор: наиболее благоприятными условиями для возникновения пожаров являются длительная засуха и жаркая погода.

