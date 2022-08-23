Москвичей предупредили о возможном росте концентрации вредных веществ в воздухе

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Ночью и утром в среду, 24 августа, в Москве ожидается повышение концентрации вредных веществ в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба Мосэкомониторинга.

Кратковременное накопление загрязняющих веществ ожидается ночью и утром из-за ослабления условий рассеивания. При этом уже днем выбросы начнут умеренно рассеиваться.

Согласно данным ведомства, предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в Москве, по данным на 12:00 23 августа, не превышены.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил об ухудшении экологической ситуации в столичном регионе из-за увеличения концентрации продуктов горения лесных пожаров в воздухе. Синоптик рекомендовал москвичам прикрыть окна, включить кондиционер, очиститель или освежитель воздуха.

Москвичи начали чувствовать запах гари в городе из-за пожаров в Рязанской области. Вместе с тем в комплексе городского хозяйства столицы рассказали, что состояние воздуха остается в пределах нормы. В Росавиации подчеркнули, что, несмотря на смог, аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают работать в штатном режиме.

