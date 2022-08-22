Эколог рассказал, сколько дней запах гари будет чувствоваться в Москве

В Москве и Подмосковье вновь появился запах гари и смог из-за лесных пожаров в Рязанской области. Столичные власти отмечают, что, несмотря на неприятные явления, состояние городского воздуха остается в пределах нормы. Разбираемся, когда гарь и смог окончательно отступят от Москвы.
Что происходит в Рязанской области?
В понедельник, 22 августа, москвичи снова почувствовали запах гари из-за лесных пожаров в Рязанской области. Вместе с тем в комплексе городского хозяйства столицы рассказали, что состояние воздуха остается в пределах нормы.
"Превышений предельно допустимых нормативов концентрации взвешенных частиц не зафиксировано", – отмечается в сообщении.
В Росавиации подчеркнули, что, несмотря на смог, аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают работать в штатном режиме. В ведомстве подчеркнули, что борты обслуживаются в плановом порядке, рейсы по метеоусловиям не отменяются.
В свою очередь, Сергей Собянин сообщил, что в Рязанской области сохраняется напряженная ситуация.
Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что количество задействованных в тушении в Рязанской области московских спасателей превысило 9 тысяч человек.
По данным Авиалесоохраны, в Рязанской области продолжают действовать пять лесных пожаров. Пройденная огнем площадь составляет более 8,6 тысячи гектаров. При этом площадь активного горения – около 180 гектаров, уточнил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.
"Ситуация продолжает оставаться напряженной. Главная причина – крайне неблагоприятные погодные условия. К сожалению, дождя нет и не ожидается. Сохраняется сильный ветер, жара. И все это способствует распространению пожара. Сейчас система организационная выстроена, все на своих местах, работа ведется", – указал врио губернатора региона.
Когда ситуация наладится?
Жители столицы будут ощущать запах гари и смог ближайшие четыре дня. Об этом Москве 24 рассказал эколог Роман Пукалов.
При этом прогнозировать, уйдет ли запах гари и смог надолго из Москвы, пока невозможно, считает эколог.
"Нам нужен дождик, чтобы все это потушить. Потому что торфяники могут тлеть долго. Поэтому, возможно, запах гари и смог периодически будут возвращаться в Москву из-за них, даже если основной пожар потушат. К тому же сейчас горят не только леса в Рязани", – добавил Роман Пукалов.
Однако даже если запах гари и смог снова вернутся в Москву, об экологической катастрофе речи нет, так как задымление несильное, подчеркнул эколог.
Ранее в Роспотребнадзоре посоветовали москвичам ограничить пребывание детей на воздухе. Кроме того, горожанам рекомендуется постоянно проводить влажную уборку и пользоваться масками, если нужно выходить на улицу.