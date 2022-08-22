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Общество

22 августа, 18:26

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Эколог рассказал, сколько дней запах гари будет чувствоваться в Москве

"Нам нужен дождик": через сколько дней в Москве рассеется запах гари
обществоэкология

В Москве и Подмосковье вновь появился запах гари и смог из-за лесных пожаров в Рязанской области. Столичные власти отмечают, что, несмотря на неприятные явления, состояние городского воздуха остается в пределах нормы. Разбираемся, когда гарь и смог окончательно отступят от Москвы.

Что происходит в Рязанской области?

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

В понедельник, 22 августа, москвичи снова почувствовали запах гари из-за лесных пожаров в Рязанской области. Вместе с тем в комплексе городского хозяйства столицы рассказали, что состояние воздуха остается в пределах нормы.

"Превышений предельно допустимых нормативов концентрации взвешенных частиц не зафиксировано", – отмечается в сообщении.

В Росавиации подчеркнули, что, несмотря на смог, аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают работать в штатном режиме. В ведомстве подчеркнули, что борты обслуживаются в плановом порядке, рейсы по метеоусловиям не отменяются.

В свою очередь, Сергей Собянин сообщил, что в Рязанской области сохраняется напряженная ситуация.

Ситуация с лесным пожаром в Рязанской области, к сожалению, остается крайне сложной. Мы по просьбе коллег отправили сюда около 400 человек и достаточно большое количество техники, вертолетов, но тем не менее пожар разгорается.
Сергей Собянин
мэр Москвы

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что количество задействованных в тушении в Рязанской области московских спасателей превысило 9 тысяч человек.

По данным Авиалесоохраны, в Рязанской области продолжают действовать пять лесных пожаров. Пройденная огнем площадь составляет более 8,6 тысячи гектаров. При этом площадь активного горения – около 180 гектаров, уточнил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

"Ситуация продолжает оставаться напряженной. Главная причина – крайне неблагоприятные погодные условия. К сожалению, дождя нет и не ожидается. Сохраняется сильный ветер, жара. И все это способствует распространению пожара. Сейчас система организационная выстроена, все на своих местах, работа ведется", – указал врио губернатора региона.

Когда ситуация наладится?

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Жители столицы будут ощущать запах гари и смог ближайшие четыре дня. Об этом Москве 24 рассказал эколог Роман Пукалов.

Сейчас юго-восточный ветер тянет на Москву. Хотя обычно через столицу идут северо-западные воздушные массы с Санкт-Петербурга. В ночь с четверга на пятницу поменяется направление ветра. Можно ждать, что в пятницу будет абсолютно чистое небо.
Роман Пукалов
эколог

При этом прогнозировать, уйдет ли запах гари и смог надолго из Москвы, пока невозможно, считает эколог.

"Нам нужен дождик, чтобы все это потушить. Потому что торфяники могут тлеть долго. Поэтому, возможно, запах гари и смог периодически будут возвращаться в Москву из-за них, даже если основной пожар потушат. К тому же сейчас горят не только леса в Рязани", – добавил Роман Пукалов.

Единственное, что нам сейчас может помочь, – это сентябрьские хорошие дожди, которые прольют торфяники, и работа пожарных на земле.
Роман Пукалов
эколог

Однако даже если запах гари и смог снова вернутся в Москву, об экологической катастрофе речи нет, так как задымление несильное, подчеркнул эколог.

Ранее в Роспотребнадзоре посоветовали москвичам ограничить пребывание детей на воздухе. Кроме того, горожанам рекомендуется постоянно проводить влажную уборку и пользоваться масками, если нужно выходить на улицу.

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