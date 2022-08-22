Городские службы не выявили превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Состояние воздуха столицы остается в пределах нормы, несмотря на запах гари в ряде районов, сообщает телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы".

"Превышений предельно допустимых нормативов концентрации взвешенных частиц не зафиксировано", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что на данный момент условия рассеивания улучшаются, но перенос воздуха с очагов природных пожаров сохраняется, в связи с этим в некоторых районах все еще может присутствовать запах гари.

В понедельник, 22 августа, смог и запах гари вновь вернулись в Москву.

Накануне вечером содержание взвешенных частиц в воздухе столицы снизилось примерно в 1,5 раза по сравнению с утренними часами 21 августа. Как рассказал заммэра по вопросам коммунального хозяйства Петр Бирюков, по информации Мосэкомониторинга, в городе остается юго-восточное направление переноса воздушных масс. В связи с этим в некоторых районах Москвы может чувствоваться запах гари.

Причиной смога в Москве стали лесные пожары в Рязанской области. По прогнозам синоптиков, запах гари сохранится в городе в ближайшие дни.

