Площадь пожаров в Рязанской области достигла 183 га – МЧС России

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В Рязанской области площадь активного горения составляет 183 гектара, тушение осложняет жаркая погода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"Группировка сил и средств увеличена и составляет более 9,2 тысячи человек и 1,7 тысячи единиц техники. В ликвидации огня задействованы 17 воздушных судов. Всего авиацией выполнены 2 409 сливов, сброшены 15 253 тонны воды", – говорится в сообщении.

Уточняется, что к ликвидации пожаров привлечены дополнительные силы и средства от правительства Москвы. Речь о поливочной технике, пожарно-техническом оборудовании, которое способно обеспечить бесперебойную подачу воды, а также бульдозеры, экскаваторы, необходимые для работ по обновлению и увеличению противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов с учетом складывающейся пожарной обстановки.

Ранее Сергей Собянин заявил, что спасатели из Москвы продолжают помогать соседним регионам в борьбе с лесными пожарами. Так, в Рязанской области в тушении участвуют 6 столичных вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук.

В свою очередь, в Московском регионе продлили оранжевый уровень опасности из-за возможных пожаров до вечера вторника, 23 августа.

