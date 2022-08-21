Московские спасатели продолжают помогать в борьбе с пожарами в соседних регионах

12:54
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин заявил, что спасатели из Москвы продолжают помогать соседним регионам в борьбе с лесными пожарами. Об этом мэр столицы написал в персональном телеграм-канале.
"В Рязанской области – 6 наших вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук", – заявил градоначальник.
Собянин рассказал, что московские спасатели сумели накануне, 20 августа, остановить приближение огня к рязанской деревне Ольгино в километре от населенного пункта.
Собянин также добавил, что во Владимирской области остаются около 200 человек и 70 единиц техники.
На усиленный режим работы переведены и столичные городские службы. В связи с распространением смога ведется мониторинг состояния воздуха. Мэр Москвы уточнил, что спасатели следят за пожарной безопасностью на природных территориях.
Ранее врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем. На утро 20 августа здесь были зарегистрированы пять лесных пожаров.
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