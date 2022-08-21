Московские спасатели продолжают помогать в борьбе с пожарами в соседних регионах

Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин заявил, что спасатели из Москвы продолжают помогать соседним регионам в борьбе с лесными пожарами. Об этом мэр столицы написал в персональном телеграм-канале.

"В Рязанской области – 6 наших вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук", – заявил градоначальник.

Собянин рассказал, что московские спасатели сумели накануне, 20 августа, остановить приближение огня к рязанской деревне Ольгино в километре от населенного пункта.

Собянин также добавил, что во Владимирской области остаются около 200 человек и 70 единиц техники.

На усиленный режим работы переведены и столичные городские службы. В связи с распространением смога ведется мониторинг состояния воздуха. Мэр Москвы уточнил, что спасатели следят за пожарной безопасностью на природных территориях.

Ранее врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем. На утро 20 августа здесь были зарегистрированы пять лесных пожаров.