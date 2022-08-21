Торфяной пожар во Владимирской области ликвидировали

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Главное управление МЧС по Владимирской области сообщило о ликвидации торфяного пожара в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

"Торфяной пожар в Гусь-Хрустальном районе ликвидирован", – указали в пресс-службе ведомства.

О возникновении пожара площадью 3 гектара во Владимирской области стало известно 17 августа. Сообщалось, что возгорание началось на территории частного предприятия по переработке торфа.

На ликвидацию очага пожара во Владимирской области из Москвы были направлены дополнительная техника и силы. Для оценки обстановки в Гусь-Хрустальный район приезжал глава МЧС РФ Александр Куренков.

Также продолжается тушение крупного лесного пожара в Рязанской области. Для этого в регион были направлены 240 спасателей и 78 единиц техники из Москвы.