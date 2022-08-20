Москва активно помогает тушить пожары в Рязанской и Владимирской областях

09:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Московские спасатели продолжают оказывать помощь в тушении пожаров в Рязанской и Владимирской областях, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Правительство Москвы принимает все необходимые меры для оказания помощи Рязанской и Владимирской областям в ликвидации ландшафтных возгораний", – приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.
Он уточнил, что 20 августа в течение дня продолжится работа пяти вертолетов Московского авиацентра. В тушении пожаров задействуют три вертолета и четыре самолета авиаотряда МЧС России.
"Развернута московская группировка, в распоряжении которой 30 единиц техники, для ликвидации очагов возгорания во Владимирской области", – добавил Бирюков.
Также на помощь прибыли сводные отряды поливомоечной техники городских дорожных служб и уникальный пожарно-спасательный комплекс "Водолей".
Заммэра подчеркнул, что в Москве приняты дополнительные меры по недопущению возгораний на природных и озелененных территориях.
Ранее Сергей Собянин сообщил об обнаружении новых очагов возгорания во Владимирской области, Москва отправила туда 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей.
До этого столичные власти направили 240 спасателей и 78 единиц техники в Рязанскую область для оказания помощи в тушении лесных пожаров. Два вертолета Московского авиационного центра принимают участие в тушении. На них установлены водосливные устройства емкостью 5 и 15 тонн соответственно.
Пожарные спасли от огня деревню Деулино в Рязанской области
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: