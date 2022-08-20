Москва активно помогает тушить пожары в Рязанской и Владимирской областях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московские спасатели продолжают оказывать помощь в тушении пожаров в Рязанской и Владимирской областях, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Правительство Москвы принимает все необходимые меры для оказания помощи Рязанской и Владимирской областям в ликвидации ландшафтных возгораний", – приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.

Он уточнил, что 20 августа в течение дня продолжится работа пяти вертолетов Московского авиацентра. В тушении пожаров задействуют три вертолета и четыре самолета авиаотряда МЧС России.

"Развернута московская группировка, в распоряжении которой 30 единиц техники, для ликвидации очагов возгорания во Владимирской области", – добавил Бирюков.

Также на помощь прибыли сводные отряды поливомоечной техники городских дорожных служб и уникальный пожарно-спасательный комплекс "Водолей".

Заммэра подчеркнул, что в Москве приняты дополнительные меры по недопущению возгораний на природных и озелененных территориях.

Ранее Сергей Собянин сообщил об обнаружении новых очагов возгорания во Владимирской области, Москва отправила туда 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей.

До этого столичные власти направили 240 спасателей и 78 единиц техники в Рязанскую область для оказания помощи в тушении лесных пожаров. Два вертолета Московского авиационного центра принимают участие в тушении. На них установлены водосливные устройства емкостью 5 и 15 тонн соответственно.

