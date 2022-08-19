Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы снизилась в пять раз

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Содержание загрязняющих элементов в воздухе Москвы снизилось в пять раз по сравнению с показателями утра четверга, 18 августа. Об этом сообщает Мосэкомониторинг.

"Информация о текущей экологической обстановке в городе Москве на 08:00 19.08.2022. По сравнению с утренними часами 18.08.2022 концентрации загрязняющих веществ снизились до пяти раз", – говорится в телеграм-канале учреждения.

Отмечается, что в настоящее время превышений гигиенических нормативов не фиксируется. Мосэкомониторинг продолжает держать на контроле экологическую обстановку в городе.

Ранее сообщалось, что из-за пожаров в Рязанской области в ряде районов Москвы жители почувствовали задымление. Рост концентрации загрязняющих веществ происходит в ночное время.

По словам главы ГПБУ "Мосэкомониторинг" Евгения Никитича, подобная ситуация сохранится еще несколько дней.