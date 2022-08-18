Инфекционист заявил, что смог переносится хуже после коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев заявил, что дым от лесных пожаров в Рязанской области может осложнить течение коронавируса или вызвать проблемы у тех, кто уже переболел. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Смог негативно воздействует и на легкие, и на сердечно-сосудистую систему. А после ковида эти органы и без того ослаблены", – заявил Малышев.

Тем, кто уже перенес COVID-19, инфекционист посоветовал временно уехать в другую локацию. Если такой возможности нет, следует реже выходить на улицу, чаще делать дома влажную уборку, принимать душ и промывать слизистые.

Для того чтобы освежить дом, можно воспользоваться кондиционером, подчеркнул доктор медицинских наук. За счет этого можно было бы реже открывать окна.

"Сейчас очень важно соблюдать рекомендации лечащих врачей, делать все, чтобы обезопасить себя от негативного воздействия. Проконсультируйтесь со своим доктором. И обращайте внимание на одышку, учащенное сердцебиение и любой другой непривычный вам симптом. Если вам тяжело дышать, вызывайте скорую, – также посоветовал Николай Малышев.

В России за последние сутки госпитализировали 3 273 человека с COVID-19. Подтверждено 35 809 новых случаев заражения. 62 пациента с диагностированной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус скончались.

Ранее сообщалось, что из-за пожаров в Рязанской области в ряде районов Москвы жители почувствовали задымление. Рост концентрации загрязняющих веществ происходит в ночное время. По словам главы ГПБУ "Мосэкомониторинг" Евгения Никитича, подобная ситуация сохранится еще несколько дней.