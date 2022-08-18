Глава МЧС рассказал о ситуации с пожарами под Рязанью

16:08
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Сил на тушении пожара в Рязанской области достаточно, работы будут идти круглые сутки, рассказал глава МЧС РФ Александр Куренков. Об этом сообщает ТАСС.
"Сегодня ночью будут продолжаться тактические действия, которые будут проводиться по этому лесному пожару непосредственно", – сказал он, добавив, что на тушении, кроме наземной группировки, работает 12 воздушных судов.
Куренков отметил, что тушение лесного пожара могут усложнить порывы ветра.
"Ситуация погодная усложняется – в ближайшее время ждем порывы ветра до 15 метров в секунду. Ситуация непростая, но мы делаем все необходимое, чтобы локализовать", – пояснил он.
Глава МЧС порекомендовал губернаторам регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ввести запрет на посещение лесов до улучшения пожароопасной обстановки.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что столичные власти направили 240 спасателей и 78 единиц техники в Рязанскую область для оказания помощи в тушении лесных пожаров.
Также отмечалось, что в регион для борьбы с пожарами были направлены пять вертолетов Московского авиацентра, в числе которых три Ка-32А, многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т и вертолет-разведчик ВК117С-2.
На следующий день, 18 августа, прибыли на помощь пожарным и сводные отряды поливомоечной техники городских дорожных служб. В частности, в ликвидации возгораний задействовали пожарно-спасательный комплекс "Водолей".
В нескольких районах Рязанской области ввели режим ЧС из-за пожаров
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