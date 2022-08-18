Собянин сообщил об отправке спасателей для ликвидации возгорания во Владимирской области

12:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин сообщил об обнаружении новых очагов возгорания во Владимирской области, Москва отправила туда технику и спасателей.
"Обнаружены очаги возгорания во Владимирской области. Для оказания помощи направили 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей", – написал он в своем телеграм-канале.
Говоря о пожарах в Рязанской области, мэр заявил об увеличении техники и специалистов для тушения огня в два раза. Дополнительно в регион были направлены два вертолета Ка-32А, каждый из которых может единовременно сбрасывать до 5 тонн воды.
Также для ликвидации пожаров привлечены 3 вертолета, 2 самолета Ил-76 и 2 самолета Бе-200 авиаотряда МЧС России. Кроме того, в Рязанскую область отправлены отряды поливомоечной техники и уникальный пожарно-спасательный комплекс "Водолей", который подает воду со скоростью 170 литров в секунду на расстоянии до 1,2 километра.
Возглавить московскую группировку сил и средств по локализации пожара на месте Собянин поручил руководителю департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы Юрию Акимову.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что столичные власти направили 240 спасателей и 78 единиц техники в Рязанскую область для оказания помощи в тушении лесных пожаров.
Также отмечалось, что в регион для борьбы с пожарами были направлены пять вертолетов Московского авиацентра, в числе которых три Ка-32А, многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т и вертолет-разведчик ВК117С-2.
Собянин рассказал о помощи Москвы в борьбе с лесными пожарами в Рязанской области
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