Глава МЧС вылетел в Рязанскую область для координации ликвидации лесных пожаров

Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации работ по тушению лесных пожаров в регионе, сообщается в телеграм-канале ведомства.

В свою очередь, в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ сообщили РИА Новости, что на очаги лесных пожаров вертолетами Ка-32 и Ми-26 Московского авиационного центра было сброшено 710 тонн воды. Работа в настоящее время продолжается.

Между тем исполняющий обязанности главы Минздрава Рязанской области Владимир Хоминец сообщил в своем телеграм-канале об организации дежурства машин скорой помощи на месте природных пожаров в регионе.

"Регион при поддержке правительства Москвы продолжает бороться со стихией, штаб во главе с врио губернатора Павлом Малковым работает круглосуточно. На месте дежурят кареты скорой помощи, все медицинские учреждения мобилизованы", – написал он.

Хоминец призвал жителей как можно меньше находиться на открытом воздухе и плотно закрывать двери и окна, выходить на улицу во влажных марлевых масках, а также быть более внимательными на дорогах. В четверг утром жители Рязани заметили дымку и запах гари в городе.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что столичные власти направили 240 спасателей и 78 единиц техники в Рязанскую область для оказания помощи в тушении лесных пожаров.

Также отмечалось, что в регион для борьбы с пожарами были направлены пять вертолетов Московского авиацентра, в числе которых три Ка-32А, многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т и вертолет-разведчик ВК117С-2.

На следующий день, 18 августа, прибыли на помощь пожарным и сводные отряды поливомоечной техники городских дорожных служб. В частности, в ликвидации возгораний задействовали пожарно-спасательный комплекс "Водолей".

