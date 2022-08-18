Глава МЧС прибыли во Владимирскую область

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Глава МЧС России Александр Куренков прибыл во Владимирскую область, передает RT.

"Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Гусь-Хрустальный район Владимирской области для оценки обстановки в связи с природными пожарами", – рассказали в ведомстве.

Днем 18 августа Куренков вылетел в Рязанскую область для координации работ по тушению лесных пожаров в регионе. Позднее он заявил, что сил на тушении возгорания достаточно, работы будут продолжаться круглосуточно.

Генпрокуратура России поручила провести дополнительные проверки лесных хозяйств в связи с пожарами в Рязанской области. Сотрудники ведомства оценят причины возгораний и масштаб профилактических мероприятий.

Одним из последствий пожаров в Рязанской области стал смог в Москве и Подмосковье. Наиболее плохая видимость из-за этого явления ожидается в южных, юго-восточных и восточных районах Московской области.

